Путин отметил поступательное развитие отношений РФ и КНР во всех областях

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российско-китайские отношения развиваются во всех областях независимо от текущей международной обстановки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вне зависимости от международной конъюнктуры уверен в их прочности, поступательном развитии во всех областях", - сказал он в начале переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи.

По словам Путина, "российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носят образцовый характер".

"Пользуясь случаем, хотел бы вновь заверить в твердой поддержке всех наших совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности двух стран, их социально-экономического процветания, права на выбор собственного пути развития", - добавил он.