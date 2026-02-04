Путин и Си Цзиньпин продолжили общение в закрытом режиме

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили общение по видеоконференцсвязи в закрытом режиме, обсудили вопросы двусторонних отношений и ключевые международные сюжеты, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Разговор еще продолжается, прежде всего это двусторонние отношения во всех сферах и обмен мнениями по международным делам", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие темы лидеры двух стран обсуждают в закрытом режиме.

Он добавил, что закрытая часть - "для доверительного разговора" руководителей России и Китая.

Песков добавил, что российско-китайские отношения "развиваются планомерно, широкоформатно, продуктивно и успешно". "Мы фиксируем политическую волю с двух сторон на продолжение этого сотрудничества", - подчеркнул он.

Песков также сообщил, что далее в течение всего дня у президента запланированы рабочие встречи.

Ранее в среду Путин и Си Цзиньпин начали переговоры по видеосвязи. В начале беседы Путин подчеркнул, что лидеры двух стран "продолжают добрую традицию личного общения на старте нового года, когда подводят итоги за прошедший период и намечают планы на будущее". "Тем более такой символичный день: по китайскому народному календарю сегодня день установления весны, когда уходят морозы, наступает обновление и начало нового цикла в природе. Хотя для российско-китайских отношений - можно это с уверенностью сказать, любое время года - это весна", - заметил президент РФ.

Путин добавил: "Хотел бы в вашем лице поздравить весь китайский народ с Новым годом и с наступающим Праздником весны, с которым придет год Огненной красной лошади. А ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед, то, что отличает связи между нашими странами".

В последний раз главы двух стран встречались лично в начале сентября, когда Путин приезжал в Китай с официальным визитом для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.



