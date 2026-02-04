Поиск

АТОР отметила беспрецедентный рост спроса на летние туры в раннем бронировании

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Рост бронирований туров на лето 2026 года стал беспрецедентным из-за опасений роста цен, доля внутренних туров в ранних продажах не превышает 10%, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В связи с тем, что весь прошлый год туристы наши видели регулярное увеличение стоимости, сезонное, инфляционное, связанное с налоговой нагрузкой, стало понятно, что чем раньше ты приобретешь тур, тем он может оказаться дешевле. Дешевле, по крайней мере, чем он будет стоить летом. Поэтому мы видим практически беспрецедентный рост продаж по акциям раннего бронирования", - сказала она.

Ломидзе напомнила, что акции раннего бронирования обычно длятся до конца марта, а в их рамках можно приобрести туры со скидками от 15 до 50-60%: "И это касается не только выездных направлений, где, справедливости ради, скидки побольше будут и предложений таких побольше, чем на внутреннем рынке, это касается и внутрироссийских туров".

Она заметила, что сейчас, благодаря тесному сотрудничеству с крупным туроператорским бизнесом, отдых в рамках акций раннего бронирования активно предлагает Дагестан. Со скидками можно купить туры в Краснодарский край, меньше подобных предложений в Крыму и совсем нет на Ставрополье. Но в целом, по ее словам, в общем ассортименте предложений туроператоров по акциям раннего бронирования на внутренний туризм приходится не более 5-10%, остальное - это туры за рубеж. И связано это с тем, что специальную цену предлагают, как правило, либо объекты, либо принимающие партнеры туроператоров, либо они сами.

"Но на зарубежных направлениях, благодаря тому, что отели готовы снизить цены на лето на 50-60%, таких предложений намного больше. То есть те, кто бронировал в январе, они могли даже в некоторых случаях гарантировать себе отдых по цене на 50-60% ниже, чем этот же тур стоил бы летом. Мне хочется подчеркнуть, что то, что мы видим в 2026 году, вот такой динамики спроса и таких специальных цен в предыдущие годы не было", - подытожила она.

АТОР Дагестан Краснодарский край Крым Майя Ломидзе
