Москва готова к сотрудничеству в Арктике в случае настроя ЕС на взаимодействие

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россия открыта к сотрудничеству в арктическом регионе, если в Евросоюзе нацелены на взаимодействие, а не на конфронтацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если представители Евросоюза имеют в виду новую политику, направленную на международное сотрудничество, то это можно приветствовать. Если имеется в виду конфронтация, что сейчас модно в Брюсселе, то, конечно, вряд ли мы сможем это приветствовать, и вряд ли это будет иметь какой-то позитивный эффект", - сказал он, комментируя слова европейских чиновников о том, что Евросоюзу необходима новая политика безопасности в Арктике.

"Арктический регион нуждается в международном сотрудничестве. Это наш регион, мы являемся арктическим государством, в отличие от подавляющего большинства стран Евросоюза. Мы открыты для сотрудничества и взаимодействия, у нас большие интересы в Арктике, которые мы будем отстаивать с использованием всего арсенала международного права", - подчеркнул Песков.