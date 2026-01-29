Высокопоставленные чиновники Дании, США и Гренландии обсудили безопасность в Арктике

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Представители США, Дании и Гренландии встретились в среду, чтобы обсудить "озабоченность США по поводу безопасности в Арктике", сообщил МИД Дании.

"Сегодня состоялась встреча между высокопоставленными должностными лицами Дании, Гренландии и Соединенных Штатов для обсуждения того, как мы можем ответить на озабоченность США по поводу безопасности в Арктике, соблюдая при этом "красные линии" королевства", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее в среду заявил законодателям в сенатском комитете по международным отношениям, что США в ходе переговорного процесса с европейскими партнерами смогут найти устраивающий всех вариант решения проблемы Гренландии.

"Считаю, что результаты проходящего сейчас процесса придутся по душе всем сторонам. (...) Произойдет что-то позитивное", - сказал он на слушаниях в сенате.

При этом Рубио признал, что для решения вопросов, связанных с Гренландией, "еще предстоит проделать немало работы".

Ранее в январе президент США Дональд Трамп вновь призвал власти Дании передать Гренландию Соединенным Штатам. Эта идея встретила сопротивление как в Копенгагене, так и у властей Гренландии. Позже Трамп заявил, что работает с НАТО над альтернативным решением, которое позволит Вашингтону в числе прочего усилить военное присутствие на острове.