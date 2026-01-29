Поиск

Высокопоставленные чиновники Дании, США и Гренландии обсудили безопасность в Арктике

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Представители США, Дании и Гренландии встретились в среду, чтобы обсудить "озабоченность США по поводу безопасности в Арктике", сообщил МИД Дании.

"Сегодня состоялась встреча между высокопоставленными должностными лицами Дании, Гренландии и Соединенных Штатов для обсуждения того, как мы можем ответить на озабоченность США по поводу безопасности в Арктике, соблюдая при этом "красные линии" королевства", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее в среду заявил законодателям в сенатском комитете по международным отношениям, что США в ходе переговорного процесса с европейскими партнерами смогут найти устраивающий всех вариант решения проблемы Гренландии.

"Считаю, что результаты проходящего сейчас процесса придутся по душе всем сторонам. (...) Произойдет что-то позитивное", - сказал он на слушаниях в сенате.

При этом Рубио признал, что для решения вопросов, связанных с Гренландией, "еще предстоит проделать немало работы".

Ранее в январе президент США Дональд Трамп вновь призвал власти Дании передать Гренландию Соединенным Штатам. Эта идея встретила сопротивление как в Копенгагене, так и у властей Гренландии. Позже Трамп заявил, что работает с НАТО над альтернативным решением, которое позволит Вашингтону в числе прочего усилить военное присутствие на острове.

Дональд Трамп Марко Рубио НАТО США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Колумбии при крушении самолета погибли 15 человек

Глава ФРС заявил об устойчивом положении экономики США

 Глава ФРС заявил об устойчивом положении экономики США

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Рубио констатировал, что в украинском урегулировании территориальный вопрос пока не решен

 Рубио констатировал, что в украинском урегулировании территориальный вопрос пока не решен

Глава Минфина США разочарован из-за торгового соглашения между ЕС и Индией

Что произошло за день: среда, 28 января

Рубио объяснил вывоз Мадуро из Венесуэлы

Рубио не верит в способность Европы дать работоспособные гарантии безопасности Украине

В США запасы нефти за неделю снизились на 2,3 млн баррелей

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

 Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8265 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });