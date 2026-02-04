В Кремле не придали принципиального значения точному времени завершения ДСНВ-3

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле уже дали оценку в связи с истечением срока ДСНВ, точное время здесь не имеет принципиального значения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли это имеет принципиальное значение", - сказал Песков журналистам на просьбу уточнить, когда истекает срок действия ДСНВ-3 – 4 или 5 февраля.

Он напомнил, что в целом оценку последствий истечения срока действия этого документа и отсутствие ответа американской стороны на предложение Москвы Кремль уже давал.

Накануне Песков напомнил, что российская инициатива по ДСНВ по-прежнему "на столе", но и по-прежнему ответа от США на нее нет. Он подчеркнул, что через несколько дней "мир останется, наверное, в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор".

Впервые, напомнил Песков, США и РФ в случае истечения срока действия ДСНВ останутся без основополагающего документа, который ограничивал и вел контроль за ядерными арсеналами. "Это очень плохо для безопасности во всем мире, для стратегической безопасности", - сказал представитель Кремля.