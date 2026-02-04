Россия готова продолжать поставки энергоресурсов Индии

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Москве готовы продолжать тесную кооперацию с Нью-Дели в области поставок углеводородов и убеждены, что это поддерживает стабильность на международном энергетическом рынке, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"По-прежнему убеждены, что закупка Индией российских углеводородов выгодна обеим странам и содействует поддержанию стабильности на международном энергетическом рынке. Готовы продолжать тесную кооперацию в этой области с нашими партнерами в Индии", - сказала она на брифинге.

Ее попросили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о согласии Индии отказаться от закупок российской нефти и достижении между странами соглашения по тарифам на индийский импорт с американской стороны.

"Претензии президента США на право указывать независимым государствам, с кем им торговать - они не новы. Также хорошо известна позиция Индии, которая неоднократно высказывалась руководством этой страны, руководителями Индии - и в контактах с российскими коллегами, и публично, а именно: в вопросах внешнеэкономического сотрудничества Нью-Дели руководствуется исключительно национальными интересами, принимая суверенные решения, исходя из коммерческой целесообразности", - отметила Захарова.

"У нас нет оснований полагать, что индийские друзья пересмотрели свой подход", - заключила представитель МИД.