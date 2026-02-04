МЧС направит спасателей в Белгородскую область для восстановления энергообъектов после обстрела

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Более 50 спасателей и свыше 20 единиц спецтехники направятся в пострадавшую от обстрелов Белгородскую область для восстановления объектов энергетики, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Колонна МЧС РФ Ногинского и Тульского спасательных центров доставит в Белгородскую область 30 передвижных электростанций и 5 топливозаправщиков. В составе колонны 23 единицы техники и 54 спасателя, которые помогут в восстановлении объектов энергетики после обстрелов в Белгородской области", - говорится в сообщении.

Решение было принято по поручению главы министерства Александра Куренкова.

Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении энергосистемы после массированного обстрела областного центра. Специалисты работают над устранением последствий атаки.



