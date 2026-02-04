Москва надеется на переход к деэскалации вокруг Ирана после переговоров 6 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что на предстоящих 6 февраля ирано-американских переговорах будут выработаны шаги, которые позволят избежать дальнейшей эскалации ситуации вокруг Ирана, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы всегда были и остаемся привержены поиску развязок исключительно в политико-дипломатической плоскости. В частности, надеемся, что в ходе запланированной на пятницу, 6 февраля, встречи высокопоставленных представителей Ирана и США в Стамбуле, будут сделаны шаги для выхода из сложившейся ситуации, которые позволят избежать дальнейшей эскалации", - сказала о.

По ее словам, российская сторона "убеждена, что силовой давление на Иран не только не будет способствовать урегулированию, но может привести к росту напряженности на всем Ближнем Востоке".

"Рассчитываем, что этого удастся избежать", - подчеркнула Захарова.

Представитель МИД также отметила, что "Россия в свое время предложила вывезти запасы иранского обогащенного уранового продукта на свою территорию, данная инициатива и сейчас остается "на столе".

"Вместе с тем, важно учитывать, что упомянутые запасы принадлежат именно Ирану. Их наличие никак не противоречит обязательствам Тегерана по договору о нераспространении ядерного оружия. И только иранцы вправе ими распоряжаться, в том числе решать вывозить их за пределы территории Ирана и, в случае положительного решения, куда вывозить, или не вывозить", - заявила Захарова.