Поиск

Четыре поезда в сообщении с Крымом задерживаются из-за инцидента в Тамбовской области

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Четыре поезда в сообщении с Крымом задерживаются в связи со сходом вагонов грузового поезда с последующим возгоранием цистерн в Тамбовской области. Об этом сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) в телеграм-канале.

"В связи с происшествием в Тамбовской области в пути задерживаются четыре поезда "Таврия", - говорится в телеграм-канале компании.

По данным на 21:00 по Москве среды задерживается один состав из Москвы в Симферополь (время задержки - 1,5 часа), а также два поезда в Москву из Симферополя (один и пять часов) и в Санкт-Петербург из Севастополя (час).

"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавили в ГСЭ.

По данным на 18:00 по Москве задерживалось два состава: из Симферополя в Москву и в Симферополь из Москвы.

Как сообщалось, в 15:34 на станции "Кочетовка-2" в Мичуринске Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза. По данным главы Тамбовской области Евгения Первышова, по уточненной информации на текущий момент, загорелись 11 цистерн с бензином и пять с газом. Обошлось без пострадавших.

Сейчас пожар локализован на площади 1 тыс. кв. метров. После тушения возгорания будет проведено обследование ж/д путей на наличие повреждений, затем ремонтные бригады приступят к восстановительным работам.

В РЖД около 18:00 в среду сообщили о задержке восьми пассажирских поездов в связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. В частности, задерживаются пассажирские поезда: №3 Кисловодск - Москва; №27 Симферополь - Москва; №35 Адлер - Санкт-Петербург; №37 Имеретинский курорт - Нижний Новгород; №101 Адлер - Москва; №139 Кисловодск - Архангельск; №266 Москва - Новороссийск; №739 Воронеж - Москва. "Решается вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту в обход барьерного места", - сообщает РЖД в своем телеграм-канале.

РЖД Мичуринск Тамбовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-начальник "Росжилкомплекса" арестован по подозрению в мошенничестве с жилфондом Минобороны

Оверчук заявил, что Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС

Что произошло за день: среда, 4 февраля

Цистерны грузового поезда с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области

Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента РФ

 Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента РФ

Подмосковные прокуроры направили в 2025 г. иски о возмещении ущерба от коррупции на 500 млн руб.

Задержана подозреваемая в нападении на сверстников в красноярской школе

 Задержана подозреваемая в нападении на сверстников в красноярской школе

В Красноярском крае все школы проверят на предмет профилактики буллинга

Россия будет отстаивать свои интересы на фоне движения Японии к ремилитаризации

 Россия будет отстаивать свои интересы на фоне движения Японии к ремилитаризации

Си Цзиньпин пригласил Путина с визитом в Китай в первой половине года
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8320 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });