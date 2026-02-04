Четыре поезда в сообщении с Крымом задерживаются из-за инцидента в Тамбовской области

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Четыре поезда в сообщении с Крымом задерживаются в связи со сходом вагонов грузового поезда с последующим возгоранием цистерн в Тамбовской области. Об этом сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) в телеграм-канале.

"В связи с происшествием в Тамбовской области в пути задерживаются четыре поезда "Таврия", - говорится в телеграм-канале компании.

По данным на 21:00 по Москве среды задерживается один состав из Москвы в Симферополь (время задержки - 1,5 часа), а также два поезда в Москву из Симферополя (один и пять часов) и в Санкт-Петербург из Севастополя (час).

"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - добавили в ГСЭ.

По данным на 18:00 по Москве задерживалось два состава: из Симферополя в Москву и в Симферополь из Москвы.

Как сообщалось, в 15:34 на станции "Кочетовка-2" в Мичуринске Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза. По данным главы Тамбовской области Евгения Первышова, по уточненной информации на текущий момент, загорелись 11 цистерн с бензином и пять с газом. Обошлось без пострадавших.

Сейчас пожар локализован на площади 1 тыс. кв. метров. После тушения возгорания будет проведено обследование ж/д путей на наличие повреждений, затем ремонтные бригады приступят к восстановительным работам.

В РЖД около 18:00 в среду сообщили о задержке восьми пассажирских поездов в связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. В частности, задерживаются пассажирские поезда: №3 Кисловодск - Москва; №27 Симферополь - Москва; №35 Адлер - Санкт-Петербург; №37 Имеретинский курорт - Нижний Новгород; №101 Адлер - Москва; №139 Кисловодск - Архангельск; №266 Москва - Новороссийск; №739 Воронеж - Москва. "Решается вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту в обход барьерного места", - сообщает РЖД в своем телеграм-канале.