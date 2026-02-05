Колонна МЧС прибыла в Белгородскую область для восстановления энергообъектов после обстрелов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Белгородскую область прибыли 54 специалиста и 23 единицы техники для восстановления объектов энергетики после обстрелов, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"В регионе 54 специалиста Ногинского и Тульского спасательных центров с помощью 23 единиц техники будут восстанавливать объекты энергетики после обстрелов. Спасатели МЧС России доставили 30 передвижных электростанций и 5 топливозаправщиков", - говорится в сообщении.

Группа спасателей будет выполнять работы по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

3 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении энергосистемы после массированного обстрела областного центра.