Косачев считает, что возможности для сохранения режима ДСНВ остаются

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Возможности для сохранения режима Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) остаются, но из-за ошибочного отношения американской администрации к этой теме может "посыпаться" вся система ядерного нераспространения, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"С учетом того, что именно США последовательно демонтировали договоры по ПРО, по РСМД (ракеты средней и меньшей дальности - ИФ) и по открытому небу, налицо четкая линия на слом системы контроля над вооружениями всеми администрациями США в этом веке. Но возможности для сохранения режима ДСНВ сохраняются", - заявил Косачев "Интерфаксу" в четверг.

Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о готовности соблюдать ограничения по договору де-факто.

"Все зависит от США, которые пока не демонстрируют интереса к судьбе ДСНВ. А зря. Мне кажется, Трамп совершает три ошибки", - отметил сенатор.

Во-первых, считает он, Трамп "подходит к теме как бизнесмен: раз от меня чего-то хотят, значит это нужно им. Нужно продать свое согласие подороже. А раз нельзя получить выгоду сейчас, можно отложить, пока не предложат хорошую цену".

"Однако Россия беспокоилась о ДСНВ не потому, что ей это нужно больше, и с нее можно что-то "сторговать". Она просто вела себя как ответственная ядерная держава, понимая значение договора для судеб всего мира. А вот отказ лидера США обсуждать стратегическую стабильность точно не прибавит ему шансы на "Нобеля" за мир", - полагает он.

"Во-вторых, одержимость Вашингтона достижением абсолютного превосходства заставляет видеть в любом соглашении сдерживание мощи Америки. Но в случае с СНВ это бессмысленно - у России и США паритет надолго, и не столь важно, сколько раз обе страны могут уничтожить друг друга. Никакой "Золотой купол" на это не повлияет, не нужно иллюзий", - отметил Косачев.

Третья ошибка Трампа, по его мнению, - "считать, что, мол, сейчас не до СНВ, пока не решен украинский конфликт".

"Он затрагивает безопасность американцев намного меньше, чем отказ от контроля над ядерным оружием", - сказал Косачев.

"Что еще опаснее - из-за такого отношения США может "посыпаться" вся система ядерного нераспространения. Статья VI ДНЯО обязует его участников вести переговоры о мерах по прекращению гонки ядерных вооружений и ядерному разоружению. Вместо этого США дают противоположный сигнал всем пороговым и неядерным державам, которые получат новые стимулы к разработке и производству ядерного оружия. Это значит, что шансы на их применение значительно вырастут", - полагает Косачев.

При этом он полагает, что "с прекращением действия Договора СНВ-3, о чём можно только жалеть, мир-таки не рухнет, война не начнется и гонка вооружений если и усилится, то не кратно".

ДСНВ прекратил свое действие в четверг, 5 февраля.

