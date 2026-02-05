Поиск

В Белом доме отметили, что Трамп примет решение по ядерным вооружениям в удобное время

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен разъяснить дальнейшие шаги в отношении контроля над ядерными вооружениями в то время, которое сочтет нужным. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации.

"Трамп примет решение о дальнейшем курсе в отношении контроля над ядерными вооружениями и обнародует его в удобные для себя сроки, заявил представитель Белого дома", - сообщает Bloomberg.

В РоссииВ Кремле не придали принципиального значения точному времени завершения ДСНВ-3Читать подробнее

Источник напомнил, что Трамп неоднократно говорил о необходимости урегулировать вопрос ядерных вооружений и привлечь КНР к переговорам по контролю над вооружениями.

22 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что во избежание дальнейшей гонки стратегических вооружений и обеспечения приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, Россия готова после истечения срока Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору. При этом президент подчеркнул, что мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.

В свою очередь, по данным другого источника Bloomberg, некоторые конгрессмены от Республиканской партии "в частном порядке призывали Трампа не принимать предложение президента РФ Владимира Путина, учитывая риск того, что это в итоге ограничит пространство для маневров США, при этом мало повлияет на действия Москвы".

В Москве на различных уровнях неоднократно заявляли, что никакого внятного ответа на предложение Путина от Вашингтона получено не было.

В Москве также обращали внимание на то, что никаких переговоров для вступления в силу предложения Путина не потребуется.

В миреВ Белом доме заявили о желании Трампа сохранить ограничения на ядерное оружие в миреЧитать подробнее

"Не нужно никаких переговоров, никаких консультаций. Нужно, чтобы США сказали: "Хорошо, и мы не будем повышать количественные уровни ДСНВ в течение года, по крайней мере пока Россия придерживается этого своего одностороннего обязательства", - заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

В октябре 2025 года прозвучала первая реакция на предложение Москвы. Трамп назвал "хорошим" предложение Путина о продлении положений ДСНВ на год.

Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассматривает предложения России по ДСНВ, но активных переговоров с Москвой на этот счет пока нет. Также он тогда уточнил, что США отделяют вопрос ДСНВ от "украинского контекста".

В январе наступившего года Трамп дал интервью, в котором был затронут вопрос российского предложения в сфере ДСНВ. "Истечет так истечет. Мы заключим соглашение получше", - сказал президент США на ремарку журналиста, напомнившего, что Договор истечет через три недели.

ДСНВ был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года и прекратил свое действие в четверг, 5 февраля 2026 года.

США Дональд Трамп ДСНВ
