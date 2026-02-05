Поиск

Следовавший в РФ сухогруз покинул эстонский порт после досмотра таможней в Таллине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники следственного отдела налогово-таможенного департамента (НТД) Эстонии в ночь на четверг завершили таможенный контроль грузового судна Baltic Spirit, следовавшего из Эквадора в Россию.

Как говорится в сообщении ведомства, полученная от международных партнеров информация о перевозке контрабанды не подтвердилась, и судну разрешили покинуть порт Мууга.

Информация о том, что на борту Baltic Spirit находится подозрительный контейнер, который может содержать наркотические вещества, поступила в НТД несколько дней назад. Последним портом захода грузового судна, направлявшегося в Санкт-Петербург, был Пуэрто-Боливар в Эквадоре. Совместно с партнерами за маршрутом судна велось пристальное наблюдение, пока не было принято решение проверить полученные сведения, отмечает департамент.

Грузовое судно, перевозившее контейнер с предполагаемой контрабандой, было задержано и направлено в порт Мууга для проверки информации, полученной по международным каналам. В течение вечера сотрудники НТД сняли с борта подозрительные контейнеры и провели таможенный контроль их содержимого.

"На этот раз информация, полученная от международных партнеров, не подтвердилась", - сообщил руководитель службы по борьбе с наркотиками следственного отдела НТД Виталий Заярин, его слова приводятся в сообщении.

Заярин пояснил, что преступники используют для перевозки контрабанды обычные торговые пути и часто прячут нелегальный товар, в том числе наркотики, среди легального груза. "Партнеров незамедлительно информируют об аномалиях, обнаруженных в грузах на международных торговых путях. Налогово-таможенный департамент обязан реагировать на подобные сигналы. Затем в рамках межведомственного сотрудничества быстро принимается решение, где и как проверить подозрения, поскольку всегда есть риск, что груз может "исчезнуть" в пути", - сказал Заярин.

Судно покинуло порт Мууга в 02:15 по местному времени (03.15 по Москве).

Как сообщалось, сухогруз Baltic Spirit под флагом Багамских островов следовал из Эквадора в Санкт-Петербург с командой из 23 человек на борту (все граждане РФ). Судно вошло в эстонские воды для бункеровки и было задержано во вторник в 18:10 по Москве в ходе совместной операции сотрудников налогово-таможенного департамента, полиции и военно-морских сил по подозрению в контрабанде. Согласно информации ВМС Эстонии, оно не входит в состав "теневого флота" и не подпадает под санкции Европейского союза.

Таллин Эстония Baltic Spirit
