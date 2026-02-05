Поиск

Эстония разрешила контейнеровозу Baltic Spirit продолжить следование в Россию

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Власти Эстонии разрешили контейнеровозу Baltic Spirit, задержанному по подозрению в контрабанде, продолжить путь, сообщил премьер-министр Кристен Михал.

В РоссииСледовавший в РФ сухогруз покинул эстонский порт после досмотра таможней в ТаллинеЧитать подробнее

"Судно было задержано в связи с поступившей от наших партнеров информацией. После таможенного осмотра она не была подтверждена, ему (судну) было разрешено отправиться дальше", - сказал Михал на пресс-конференции в четверг.

Baltic Spirit под флагом Багамских островов следовал из Эквадора в Санкт-Петербург с командой из 23 человек на борту, все граждане Российской Федерации. Оно вошло в эстонские воды для заполнения бункеров и было задержано в минувший вторник в ходе совместной операции сотрудников налогово-таможенного департамента, полиции и военно-морских сил.

Судно было задержано по подозрению в контрабанде наркотиков. Согласно информации ВМС Эстонии, оно не подпадает под санкции Европейского союза.

Эстония Baltic Spirit РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Еврокомиссия инвестирует почти 350 млн евро в безопасность подводных кабелей

Уиткофф заявил, что РФ и Украина договорились провести обмен 314 пленными

 Уиткофф заявил, что РФ и Украина договорились провести обмен 314 пленными

"Росатом" начал строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Суд в Баку приговорил экс-руководителей Карабаха к пожизненному заключению

 Суд в Баку приговорил экс-руководителей Карабаха к пожизненному заключению

Сотруднику Минобороны Польши предъявили обвинение в работе на иностранную разведку

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

 На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

Что случилось этой ночью: четверг, 5 февраля

Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников

 Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников

Количество авианосцев США сократится в марте до 10

 Количество авианосцев США сократится в марте до 10

Прекращает действие ДСНВ - последний договор о контроле над вооружениями между РФ и США
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8327 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });