Эстония разрешила контейнеровозу Baltic Spirit продолжить следование в Россию

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Власти Эстонии разрешили контейнеровозу Baltic Spirit, задержанному по подозрению в контрабанде, продолжить путь, сообщил премьер-министр Кристен Михал.

"Судно было задержано в связи с поступившей от наших партнеров информацией. После таможенного осмотра она не была подтверждена, ему (судну) было разрешено отправиться дальше", - сказал Михал на пресс-конференции в четверг.

Baltic Spirit под флагом Багамских островов следовал из Эквадора в Санкт-Петербург с командой из 23 человек на борту, все граждане Российской Федерации. Оно вошло в эстонские воды для заполнения бункеров и было задержано в минувший вторник в ходе совместной операции сотрудников налогово-таможенного департамента, полиции и военно-морских сил.

Судно было задержано по подозрению в контрабанде наркотиков. Согласно информации ВМС Эстонии, оно не подпадает под санкции Европейского союза.