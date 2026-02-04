Поиск

Москва заявила о готовности к военно-техническим контрмерам и открытости для диалога по истечении ДСНВ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - МИД РФ в связи с истечением срока действия российско-американского Договора о СНВ заявил, что Россия готова к военно-политическим контрмерам для купирования угроз, но остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки.

"Российская Федерация неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности. В то же время на перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В сложившихся обстоятельствах, отметили в МИДе, "исходим из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов".

"При этом Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере", - подчеркивается в заявлении.

