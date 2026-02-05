Песков заявил, что переговоры по Украине в Абу-Даби оценивать пока рано

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Подводить итоги продолжающихся переговоров по Украине в Абу-Даби пока рано, но члены российской делегации оперативно докладывают информацию президенту РФ Владимиру Путину, заявили в Кремле.

"Переговоры продолжаются сегодня, поэтому рано пока подводить какие-то итоги. Разумеется, наша делегация оперативно докладывает главе государства", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, получили ли в Кремле информацию об итогах первого дня переговоров в Абу-Даби и как оценивают настрой сторон.

На переговорах в Абу-Даби присутствуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, бизнесмен и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Первый раунд трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби прошел 23-24 января. Портал Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица передавал, что переговоры прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы. По информации собеседника портала, делегации обсудили тему Донбасса, ЗАЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта.