В Белгородской области ранены два человека

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак ранены двое, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Глотово Грайворонского округа дрон нанес удар по автомобилю. Мужчина, получивший баротравму, был доставлен в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь", - написал губернатор.

От госпитализации пострадавший отказался. Его машина повреждена.

"В Борисовском округе в селе Зозули при выполнении служебных задач пострадал боец "Орлана". Сослуживцы доставили его в Борисовскую ЦРБ, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение голени. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу № 2 Белгорода", - сообщил Гладков.

Специализированное государственное унитарное предприятие "Орлан" создано при взаимодействии с Росгвардией.