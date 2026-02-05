Лавров заявил о попытках выдавить из Венесуэлы российские нефтекомпании

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российские нефтяные компании, которые работают в Венесуэле, после смены власти в Каракасе в результате операции США выдавливают из этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас наши компании откровенно пытаются убрать из Венесуэлы", - сказал он в интервью RT, отвечая на вопрос о политике американской администрации.

Попытки устранить Россию с рынка, чтобы занять ее нишу, не единичны, констатировал министр.

"Индии запрещают покупать российскую нефть. По крайней мере так было объявлено. Но ее всем запрещают покупать. И нефть, и газ. Везде говорится, что российские нефть и газ заменят американская нефть и американский сжиженный природный газ", - заявил Лавров.