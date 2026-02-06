Поиск

Минобороны РФ заявило о ликвидации за ночь 38 беспилотников ВСУ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО в ночь на пятницу перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны утром в пятницу.

Уточняется, что 26 БПЛА сбито над территорией Брянской области, 10 - над территорией Белгородской области. По одному дрону ликвидировано в Липецкой области и над акваторией Черного моря.

Прошлой ночью средствам ПВО удалось ликвидировать 95 украинских БПЛА, всего за сутки был уничтожен 381 беспилотник ВСУ.

Также 5 февраля Россия и Украина провели обмен военнопленными, сообщило Министерство обороны РФ.

"5 февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ", - отметили в ведомстве.

