Путину доложили о покушении на генерала Алексеева

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева расследуют спецслужбы и докладывают о происходящем президенту Владимиру Путину, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас специальные службы делают свое дело. Разумеется, докладывается главе государства. Мы желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет", - сказал он.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к идее менять место проживания высокопоставленных военных чиновников в текущей ситуации, Песков сказал: "То, что подобные военачальники и высококлассные специалисты находятся под угрозой во время войны - это однозначно. Но не в Кремле должны рассуждать о том, как обеспечивать им безопасность, это вопрос специальных служб".

В Алексеева стреляли утром рядом с жилым домом на Волоколамском шоссе. Генерал был доставлен в больницу. Стрелявшего ищут. По факту возбуждено уголовное дело.