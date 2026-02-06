Во Владимирской области снег продавил крышу многоквартирного дома

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В поселке Бавлены во Владимирской области под тяжестью снега частично разрушилась крыша двухэтажного многоквартирного дома, сообщила прокуратура региона.

По факту началась прокурорская проверка.

"Установлено, что из-за большого количества снега произошло частичное разрушение кровли над вторым подъездом дома. Управляющая компания ООО "Элис" приступила к ликвидации последствий обрушения", - говорится в сообщении.