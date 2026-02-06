В Шебекинском округе при отражении атаки БПЛА ранен боец "Орлана"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Шебекинском округе при отражении атаки беспилотника в селе Графовка был ранен боец "Орлана"., сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Шебекинскую ЦРБ его довезли сослуживцы. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочную рану лица. Затем ему оказали медицинскую помощь уже в больнице в Белгороде и перевели на амбулаторное лечение.

Специализированное государственное унитарное предприятие "Орлан" создано при взаимодействии с Росгвардией.