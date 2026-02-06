Поиск

Росздравнадзор проверит службу патологоанатомов Петербурга

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Росздравнадзор проверит факты возможных нарушений со стороны работников патологоанатомической службы Петербурга, сообщает управление в своих социальных сетях в пятницу.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверит факты возможных нарушений со стороны работников патологоанатомической службы Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Петербурге раскрыли схему нелегальной торговли телами из больничного морга для проведения опытов коммерческими компаниями. По подозрению в продаже был задержан заведующий отделения Александровской больницы. По данным следствия, он в системном порядке получал не менее 500 тысяч рублей. За эту сумму коммерсантам-исследователям разрешалось проводить вскрытия в помещении больничного морга без оформления необходимых документов. Зафиксированы случаи подмены тел умерших. Чаще всего продавали тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников.

По собранным материалам были возбуждены уголовные дела по статьями 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), 290 УК РФ (получение взятки) и 291 УК РФ (дача взятки).

