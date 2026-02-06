Фигуранты дела о нелегальной торговле органами умерших людей арестованы в Петербурге

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу двоих обвиняемых по делу о незаконной торговле человеческими биоматериалами из больничного морга, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Под стражу по 4 апреля помещены представитель компании "Анабиоз" Станислав Маслов (ему вменяют подстрекательство к превышению полномочий и дачу взятки) и заведующий патологоанатомическим отделением Александровской больницы Андрей Кавецкий (он обвиняется превышении полномочий и получении взятки), говорится в сообщении.

По версии следствия, Маслов, представляя "Анабиоз", фактически осуществлявший незаконную продажу частей трупов, и неустановленные соучастники путем "уговоров и подкупа" склонили Кавецкого "к незаконным действиям". В результате фирма имела возможность длительное время незаконно вывозить части тел умерших – чаще всего тех, кто вел асоциальный образ жизни и не имел родственников.

В дальнейшем биоматериалы передавались коммерческим организациям, которые использовали их в качестве опытных образцов для косметологии, хирургии и стоматологии.

Правоохранители выяснили, что коммерсантам-исследователям разрешалось проводить вскрытия в больничном морге без оформления необходимых документов. Также зафиксированы случаи подмены тел умерших – чтобы случайно объявившиеся родственники не заподозрили руководство медучреждения в противоправной деятельности, сообщала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации пресс-службы судов, Ковецкий, предварительно, получал от Маслова и других соучастников не менее 500 тыс. рублей ежемесячно.

Согласно сообщению, Маслов и Ковецкий были задержаны 6 февраля.