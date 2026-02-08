Поиск

Задержан глава МУП "Теплодом" в Кушве, где в морозы ломались котлы отопления

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Кушвинский городской суд во вторник рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому в мошенничестве директору МУП "Теплодом" Сергею Фучкину, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

По версии, следствия Фучкин вместе с сообщниками похитил 1,8 млн рублей, выделенные из бюджета Кушвинского муниципального округа в качестве субсидий для обеспечения бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения.

Органами предварительного расследования он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Пока суд продлил срок задержания обвиняемому на 72 часа.

Как сообщалось, во время новогодних каникул в Кушве из-за аварии без тепла и горячей воды на некоторое время остались почти 11 тыс. человек. Затем 20 января отключилось отопление в районе двух улиц из-за выхода из строя котла местной котельной. Позже в городе ввели режим повышенной готовности, а затем продлили его.

Кроме того, с отклонениями от нормативного температурного графика начали работать еще две котельные. Их починили, однако потом начался капремонт еще одной.

В начале февраля ремонтные работы завершились.

Кушва Свердловская область Теплодом Сергей Фучкин
