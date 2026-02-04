В Голой Пристани в результате артобстрела погибла женщина

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Голой Пристани в результате артиллерийского обстрела погибла женщина, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Погибшей было 88 лет.

Днем ранее Сальдо сообщил, что в Новой Каховке под обстрел попали здания МФЦ и магазина, погибли три человека, есть раненые. 4 февраля он уточнил, что в результате этого обстрела пострадали 13 человек: 12 в результате обстрела МФЦ, еще один - во время обстрела магазина.