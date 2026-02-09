В Белгороде снаряд пробил крышу здания предприятия

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Белгороде снаряд пробил крышу зданяи одного из предприятий, сообщил мэр города Валентин Демидов.

"Снаряд пробил крышу предприятия и бетонную стяжку пола. По предварительной версии, это снаряд РСЗО HIMARS. Главное: пострадавших нет", - написал Демидов в мессенджере.

На месте работают экстренные службы.

"Территория оцеплена. К обследованию и идентификации объекта приступили саперы Министерства обороны, задействованы бойцы подразделения "БАРС-Белгород" и специалисты МЧС. Дальнейшие решения будут приниматься по результатам работы взрывотехников", - отметил Демидов.