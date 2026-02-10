Бортников прокомментировал участившиеся случаи нападений в школах

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что профилактическая работа с молодежью недостаточно эффективна, о чем свидетельствуют недавние случаи нападений школьников на сверстников и преподавателей. Об этом сообщает информцентр НАК.

"Председателям антитеррористических комиссий надлежит критично оценить организацию работы, проводимую в рамках исполнения ранее данных поручений комитета, а также осуществить действия, направленные на повышение качества реализации профилактических мероприятий в молодежной среде" , - сказал Бортников, выступая на заседании комитета.

Он констатировал, что профилактическая работа в настоящий момент "недостаточно эффективна".

"Тому наглядный пример - участившиеся случаи совершения учащимися нападений на одноклассников и учителей с тяжкими последствиями",- сказал он.

Бортников отметил, что такие факты выявлены и в субъектах ЦФО.