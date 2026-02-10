Поиск

Бортников прокомментировал участившиеся случаи нападений в школах

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что профилактическая работа с молодежью недостаточно эффективна, о чем свидетельствуют недавние случаи нападений школьников на сверстников и преподавателей. Об этом сообщает информцентр НАК.

"Председателям антитеррористических комиссий надлежит критично оценить организацию работы, проводимую в рамках исполнения ранее данных поручений комитета, а также осуществить действия, направленные на повышение качества реализации профилактических мероприятий в молодежной среде" , - сказал Бортников, выступая на заседании комитета.

Он констатировал, что профилактическая работа в настоящий момент "недостаточно эффективна".

"Тому наглядный пример - участившиеся случаи совершения учащимися нападений на одноклассников и учителей с тяжкими последствиями",- сказал он.

Бортников отметил, что такие факты выявлены и в субъектах ЦФО.

Хроника 03 февраля 2014 года – 10 февраля 2026 года Нападения в школах и вузах
Александр Бортников НАК ФСБ ЦФО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шесть вузов РФ с 1 сентября начнут прием по новым образовательным программам

 Шесть вузов РФ с 1 сентября начнут прием по новым образовательным программам

В Кремле подтвердили возобновление контактов с Францией на техническом уровне

Директор ФСБ заявил о наращивании Украиной атак на объекты энергетики в РФ

 Директор ФСБ заявил о наращивании Украиной атак на объекты энергетики в РФ

Крым накопил воды в водохранилищах в среднем на 320-340 суток

 Крым накопил воды в водохранилищах в среднем на 320-340 суток

Прощание с адвокатом Генрихом Падвой состоится 12 февраля

ФТС отметила в 2025 году сокращение экспорта продукции АПК на 4,1%

Умер адвокат Генрих Падва

 Умер адвокат Генрих Падва

Подросток с пневматическим пистолетом, топором и ножом задержан в школе ХМАО

Два землетрясения произошли на севере Сахалина

Землетрясение произошло в Краснодарском крае
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8359 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });