Cтрелявший в уфимской гимназии помещен под домашний арест

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Советский суд Уфы поместил под домашний арест до 3 апреля девятиклассника, который 3 февраля устроил стрельбу в гимназии № 16 3 февраля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Подростку вменили покушение на убийство (ч.3 ст.30, п."а" ч.2 ст.105 УК).

Утром 3 февраля девятиклассник пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом, несколько раз выстрелил из него в учителя и трех одноклассников и взорвал петарды. Обошлось без пострадавших. По факту возбудили два уголовных дела, в том числе о халатности.