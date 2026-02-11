В Белгородском округе в результате атаки БПЛА на предприятие пострадали трое

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В селе Головино Белгородского округа беспилотник атаковал производственное предприятие, по предварительным данным, пострадали трое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Двое мужчин получили осколочные ранения живота и лица. У третьего мужчины предварительно диагностирована баротравма. Для обследования всех троих на скорой помощи доставят в Белгород.

На месте атаки повреждены гараж и три автомобиля.