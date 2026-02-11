Поиск

Лавров сказал, что Москва не оставит просто так ситуацию с активами РФ в Европе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Москва не оставит ситуацию с использованием доходов от российских замороженных активов в Европе, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Чего стоит арест наших золотовалютных резервов. Там говорят, что по правилам они используют только проценты, которые превышают проценты, полагающиеся нам от вложений этих денег. Какие бы проценты вы не использовали, они растут из наших денег, которыми мы сейчас не можем распоряжаться. Я нисколько не сомневаюсь, что мы эту ситуацию так просто не оставим", - сказал он, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

Лавров подчеркнул: "Никаких с нашей стороны намеков, инициатив не будет. Хотят, одумаются - пусть, пожалуйста, обращаются. А мы будем рассматривать эти обращения исходя из наших интересов".

Комментируя звучащие от лидеров Франции и Финляндии заявления о необходимости диалога с Россией, Лавров сказал: "Европа очнулась и пытается посылать сигналы. (...) Это все пустые разговоры: ни разу не было случая, чтобы кто-то из мировых лидеров обратился с просьбой пообщаться с нашим президентом, чтобы он получил отказ. (...) Наша позиция очень проста: Европа себя полностью в наших глазах дискредитировала".

