Семь человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В результате атак ВСУ на ряд населенных пунктов Белгородской области ранены семь мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"При атаках со стороны ВСУ пострадали семь мирных жителей", - написал губернатор в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, в селе Севрюково в результате ракетного обстрела пострадала девочка, её транспортируют в детскую областную клиническую больницу. Также в результате детонации беспилотника около многоквартирного дома в Белгороде в местную больницу был госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой.

Кроме того, за медицинской помощью обратилась женщина, получившая ранения при детонации БПЛА в посёлке Дубовое. В селе Головино при атаке дронов пострадал мужчина, он самостоятельно обратился к медикам и отказался от госпитализации.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа трое мужчин получили баротравмы в результате атаки дрона на автомобиль: они самостоятельно обратились в Волоконовскую ЦРБ, где им была оказана необходимая помощь, и лечение продолжат амбулаторно, добавил Гладков.

ВСУ Вячеслав Гладков Белгородская область
