Здание колледжа загорелось в Тамбовской области после атаки БПЛА

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в учебном корпусе колледжа в Тамбовской области после удара беспилотников ВСУ, никто не пострадал, сообщил глава региона Евгений Первышов.

"В результате удара украинских БПЛА пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа - произошло возгорание в учебных мастерских", - написал он в своем канале в Max в четверг утром.

Студенты из общежития эвакуированы в детскую больницу. Пожар ликвидирован, уточнил Первышов.

Ранее глава региона сообщил, что два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в тамбовском Мичуринске.

