"Вымпелком" оштрафован на 3,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал ПАО "Вымпел-Коммуникации" виновным в пропаганде ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Постановлением судьи ПАО "Вымпел-Коммуникации" назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Компания признана виновной в правонарушении, предусмотренном. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения).

Других подробностей в суде не привели.

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским "международного движения ЛГБТ" и его запрете в РФ.