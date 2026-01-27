Президенты Франции и Бразилии раскритиковали Совет мира Трампа

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президенты Бразилии и Франции Луис Инасиу Лула да Силва и Эммануэль Макрон призвали к усилению роли ООН в условиях, когда недавно президент США Дональд Трамп учредил Совет мира, передает EFE.

"В телефонном разговоре руководители двух государств заверили, что именно ООН является структурой, наиболее отвечающей требованиям при урегулировании конфликтов в мире, в том числе и палестинского, - сообщила канцелярия президента Бразилии. - Лидеры двух стран выступили против инициированного США Совета мира и высказались за укрепление ООН, отметив, что инициативы, касающиеся мира и безопасности должны соответствовать мандатам СБ ООН, а также принципам и целям Устава ООН".

Лула да Силва раскритиковал идею создания Совета мира, заявив, что Трамп желает создать "новую ООН", в которой он был бы "хозяином". Бразильский президент ранее указывал на необходимость проведения реформы ООН, которая включила бы в себя увеличение количества постоянных членов Совета Безопасности, что является давним стремлением Бразилии.