Поиск

Президенты Франции и Бразилии раскритиковали Совет мира Трампа

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президенты Бразилии и Франции Луис Инасиу Лула да Силва и Эммануэль Макрон призвали к усилению роли ООН в условиях, когда недавно президент США Дональд Трамп учредил Совет мира, передает EFE.

"В телефонном разговоре руководители двух государств заверили, что именно ООН является структурой, наиболее отвечающей требованиям при урегулировании конфликтов в мире, в том числе и палестинского, - сообщила канцелярия президента Бразилии. - Лидеры двух стран выступили против инициированного США Совета мира и высказались за укрепление ООН, отметив, что инициативы, касающиеся мира и безопасности должны соответствовать мандатам СБ ООН, а также принципам и целям Устава ООН".

Лула да Силва раскритиковал идею создания Совета мира, заявив, что Трамп желает создать "новую ООН", в которой он был бы "хозяином". Бразильский президент ранее указывал на необходимость проведения реформы ООН, которая включила бы в себя увеличение количества постоянных членов Совета Безопасности, что является давним стремлением Бразилии.

Луис Инасиу Лула да Силва Дональд Трамп ООН США Бразилия Франция Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 27 января

ВВС США объявили о начале учений на Ближнем Востоке

В США министра внутренней безопасности проверят после убийств в Миннесоте

 В США министра внутренней безопасности проверят после убийств в Миннесоте

Киргизия подала в Суд ЕАЭС иск к РФ из-за полисов ОМС для членов семей мигрантов

 Киргизия подала в Суд ЕАЭС иск к РФ из-за полисов ОМС для членов семей мигрантов

Испания планирует провести легализацию до 500-800 тыс. мигрантов

 Испания планирует провести легализацию до 500-800 тыс. мигрантов

В Индии заявили, что снизили импорт нефти из РФ на 28% и могут снизить больше

 В Индии заявили, что снизили импорт нефти из РФ на 28% и могут снизить больше

В Баку предотвращен теракт против иностранного посольства

Число погибших от снежной бури в США увеличилось до 34 человек

 Число погибших от снежной бури в США увеличилось до 34 человек

Нефть Brent подешевела до $65,14 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 27 января
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8255 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });