МИД РФ контактирует с кубинскими властями для помощи находящимся на Кубе россиянам

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - МИД России и российское посольство в Гаване находятся в постоянном контакте с кубинскими властями для оказания помощи россиянам, столкнувшимся с трудностями в связи с энергетическим кризисом на Кубе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Министерство иностранных дел России и наше посольство в Гаване находятся в постоянном плотном контакте с кубинскими властями, авиаперевозчиками, туроператорами с целью оказания необходимого содействия находящимся на Кубе российским гражданам, в первую очередь, туристам", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что "в условиях предпринятых США беспрецедентных мер по блокированию поставок на Кубу энергоносителей, то есть энергетической блокады, в том числе авиационного топлива, возникла очень тяжелая ситуация с выполнением рейсов на остров отечественных авиакомпаний - "Россия" и "Северный ветер".

По словам официального представителя МИД РФ, в Москве исходят из того, что "действия внешних сил, которые добиваются обострения энергетического кризиса на Кубе, включая прекращение авиасообщение с островом, рассчитано, в том числе, на провоцирование недовольства населения и испытывающих на этом фоне неудобства иностранных граждан".

"В этой ситуации мы призываем всех, кто столкнулся с вынужденной задержкой с возвращением на родину, проявлять спокойствие, выдержку. Одновременно просим тех, кто планирует поездку в эту страну, учитывать сложившиеся обстоятельства, в том числе с учетом рекомендаций министерства экономического развития РФ", - заявила она.

Захарова добавила, что "наше посольство оказывает нашим гражданам всю необходимую помощь, работает и телефонная горячая линия, публикуется оперативно информация по вопросам возвращения на родину, организации авиационных рейсов".