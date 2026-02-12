Поиск

В Кремле ожидают, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет уже скоро

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет уже скоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Определенное понимание есть, мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд произойдет уже скоро", - сказал он, комментируя по просьбе журналистов заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев согласился с предложением США о проведении дополнительных переговоров в Майами, и отвечая на вопрос, есть ли у Кремля понимание по времени и месту проведения.

"По месту также вас сориентируем", - добавил Песков.

Также его попросили прокомментировать отказ Зеленского от предложения российской стороны приехать в Москву на переговоры и спросили, по-прежнему ли РФ настаивает, что такие контакты могут пройти только в столице России.

"Да, эта позиция Путина всем хорошо известна. Это - не новое заявление Зеленского. Зеленский уже несколько раз об этом заявлял, поэтому здесь нет никакой новации", - сказал он.

Дмитрий Песков Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки пяти украинских ракет "Фламинго"

В Коми из-за атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод

Захарова заявила, что представители РФ не поедут в США на заседание Совета мира

Путин предложил переименовать "среднее профессиональное образование"

 Путин предложил переименовать "среднее профессиональное образование"

Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"

 Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"

"Новоросцемент" просит передать дело об изъятии активов группы в доход РФ в суд Москвы

Заместитель губернатора Челябинской области задержан в рамках уголовного дела

 Заместитель губернатора Челябинской области задержан в рамках уголовного дела

Жителей поселка в Волгоградской области эвакуируют после отражения ракетной атаки

Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в тамбовском Мичуринске

СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы

 СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 272 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8388 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 37 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });