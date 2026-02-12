В Кремле ожидают, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет уже скоро

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет уже скоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Определенное понимание есть, мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд произойдет уже скоро", - сказал он, комментируя по просьбе журналистов заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев согласился с предложением США о проведении дополнительных переговоров в Майами, и отвечая на вопрос, есть ли у Кремля понимание по времени и месту проведения.

"По месту также вас сориентируем", - добавил Песков.

Также его попросили прокомментировать отказ Зеленского от предложения российской стороны приехать в Москву на переговоры и спросили, по-прежнему ли РФ настаивает, что такие контакты могут пройти только в столице России.

"Да, эта позиция Путина всем хорошо известна. Это - не новое заявление Зеленского. Зеленский уже несколько раз об этом заявлял, поэтому здесь нет никакой новации", - сказал он.