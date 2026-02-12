Поиск

Задержан предполагаемый соучастник нападения на техникум в Анапе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Следователи задержали второго подозреваемого по делу о стрельбе в Анапском индустриальном техникуме, им оказался одногруппник 17-летнего фигуранта, его подозревают в подстрекательстве, сообщает СКР.

"По версии следствия, в ноябре 2025 года 17-летний злоумышленник сообщил своему одногруппнику о своем намерении совершить нападение на учебное учреждение с целью убийства работников и учащихся техникума. Зная об этом, подозреваемый различными способами, в том числе путем провокации, стал склонять его к совершению особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

В результате подстрекательства подросток, вооружившись похищенным у родственника ружьем, днем 11 февраля пришел к Анапскому индустриальному техникуму и открыл стрельбу. В итоге пострадали несовершеннолетний студент и сотрудница учебного заведения. Охранник, пытавшийся остановить злоумышленника, погиб от полученных ранений.

Отмечается, что подозреваемый в подстрекательстве задержан и допрошен. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении него возбуждено дело о подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство (ч. 4 ст. 33, пп. "б, е, и" ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. "а, б, е, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Нападавшего подозревают в совершении убийства, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия (пп. "б, е, и" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. "а, б, е, и" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ).

Уголовные дела объединены в одно производство. Расследование поручено усиленной следственной группе, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и криминалисты аппарата СКР по Краснодарскому краю.

Кроме того, в отношении 64-летнего мужчины, не обеспечившего надлежащее хранение своего огнестрельного оружия, которым завладел 17-летний злоумышленник, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия).

Как сообщалось, подозреваемый в стрельбе в Анапском техникуме задержан. Следствие планирует ходатайствовать о его аресте.

Хроника 03 февраля 2014 года – 12 февраля 2026 года Нападения в школах и вузах
СКР Анапа Краснодарский край
