Готовится договор на поставку российского газа в Иран

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Договор на поставку российского газа в Иран готовится, сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали журналистам в Астрахани в пятницу.

"Мы сейчас подготавливаем договор. Со стороны Ирана нет никакой проблемы. Мы с высокопоставленными представителями власти РФ уже провели переговоры. Если подпишем этот договор, тогда можем начать реализовать этот проект. Ну и по техническим вопросам, реализация проекта - трубопроводы (строительство - ИФ) и так далее - два-три года, наверное, займет времени", - сказал он.

Министр энергетики России Сергей Цивилев в апреле 2025 года сообщал, что на первом этапе поставки газа РФ в Иран по существующей инфраструктуре могут составить до 1,8 млрд куб. м в год. Допускалась возможность начала поставок еще в 2025 году. Потенциал поставок оценивается в 55 млрд кубометров в год.

РФ Иран газ
