Судно "Гипанис" после устранения поломки прибыло в порт Петропавловск-Камчатский

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Грузопассажирское судно "Гипанис", ранее потерявшее ход у юго-восточного побережья Камчатки, подошло к Петропавловску-Камчатскому и готовится к швартовке в порту, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"В 18:36 местного времени (09:36 по Москве) теплоход "Гипанис" пересек линию мысов и идет на швартовку. Суда "Гектор" и "Вячеслав Яковлев" - на подходе. Хорошо, что все хорошо закончилось", - написал Лебедев во "ВКонтакте" и поблагодарил экипажи судов, участвовавших в спасательной операции.

"Гипанис" потерял ход днем 12 февраля в бухте Вестник. У судна был неисправен винт регулируемого шага. На борту находились 10 членов экипажа и 25 пассажиров.

Днем 13 февраля суперинтендант одной из камчатских транспортных компаний дистанционно нашел причину заклинивания винта у "Гипаниса", после чего экипаж устранил поломку. Судно смогло своим ходом продолжить движение в Петропавловск-Камчатский под сопровождением танкера "Гектор" и буксира "Вячеслав Яковлев".

"Гипанис" совершает регулярные грузопассажирские рейсы на линии Петропавловск-Камчатский - Северо-Курильск (остров Парамушир, Северные Курилы Сахалинской области) - Петропавловск-Камчатский.