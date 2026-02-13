Веерные отключения электроэнергии пройдут в Белгороде и пяти округах

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о веерных отключениях энергоснабжения, планируемых в пятницу в областном центре и ряде округов региона.

"Наши энергетики продолжают работы по повышению надежности энергоснабжения. Хотел предупредить, что сегодня до 21 часа планируются веерные отключения электроэнергии в Белгороде и пяти округах: Белгородском, Губкинском, Прохоровском, Корочанском и Шебекинском", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщал о вероятных веерных отключениях электроэнергии в ближайшие дни в нескольких районах региона и городе Белгороде. При этом он отмечал, что из-за технических причин график отключений составить невозможно. Они будут длиться от 2 до 4 часов и направлены на сохранение работы энергосистемы.

Как сообщалось, в результате массированных ракетных атак ВСУ на Белгород повреждены энергообъекты. В регионе фиксируются отключения электроснабжения.