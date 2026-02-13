Поиск

В Нижнем Новгороде пять детей пострадали из-за схода наледи с крыши музея

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде наледь сошла с крыши здания, в результате травмы получили пять детей. сообщила администрация Нижегородского района города.

"В медицинское учреждение были доставлены пятеро детей, - сказано в сообщении. - По оперативным данным, требующим уточнения, четверо детей - в состоянии легкой степени тяжести, один ребенок - в состоянии средней тяжести".

Наледь сошла с крыши административного здания на улице Рождественской, в нем находятся помещения нескольких собственников.

"По имеющейся информации, дети пришли с родителями на экскурсию в музей, расположенный в этом здании", - сообщили чиновники.

