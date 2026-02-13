В Туле подросток получил травму головы из-за падения снега с крыши

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Туле подростку на голову упала наледь с крыши, он получил травму головы, по факту проводится доследственная проверка, сообщили в управлении СКР по Тульской области.

Следователи опрашивают пострадавшего и очевидцев, осматривают место происшествия.

По информации местных СМИ, инцидент произошел 13 февраля у улицы Фридриха Энгельса. Мальчика доставили в больницу.

Как сообщил областной Минздрав, 17-летний пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.