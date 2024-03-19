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Научную программу для строящегося синхротрона СКИФ утвердят в ближайшее время

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Научная программа строящегося под Новосибирском Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) проходит согласование в Российской академии наук, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков журналистам в Новосибирске.

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"Готовится большая научная программа, международная научная программа, она сейчас на обсуждении в Российской академии наук. Она уже подготовлена Сибирским отделением (РАН - ИФ) и направлена в Российскую академию наук, в самое ближайшее время она будет рассмотрена, утверждена", - сказал он.

Фальков отметил, что запуск СКИФа даст новые возможности для научно-технологического развития страны в исследованиях свойств живых организмов, фармакологии, медицины, материаловедения.

Cинхротрон СКИФ

Как сообщалось, по графику работ в начале мая текущего года сотрудники Института ядерной физики СО РАН должны приступить к установке научного оборудования ускорительного комплекса, к этому сроку должны быть готовы помещения в здании инжектора, корпусах стендов и испытаний, инженерного обеспечения, электрохозяйства - выполнена чистовая отделка, термостабилизация и подключение к инженерным сетям.
Строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области, недалеко от ГНЦ "Вектор", 25 августа 2021 года.

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Согласно уточненному плану строительства ЦКП "СКИФ", в декабре 2024 года планируется запустить синхротрон и станции первой очереди, в начале 2025 года - приступить к их опытной эксплуатации.

В состав ЦКП "СКИФ" по первоначальному проекту войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 метров), а 16 - разместятся на пучках из поворотных магнитов.

На станциях планируется изучать структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передачу наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и так далее.

СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.
Строительство ЦКП "СКИФ" изначально оценивалось в 37,1 млрд рублей, на данный момент окончательная стоимость всего проекта составляет 47,3 млрд рублей.

Валерий Фальков Новосибирск РАН СКИФ
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