Более 30 БПЛА ликвидировано за сутки в Курской области

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении над регионом 32 украинских дронов за прошедшие сутки.

По его словам, ВСУ 25 раз применили артиллерию по отселённым районам. Шесть раз беспилотники атаковали территорию области с помощью сброса взрывных устройств.

Погибших и пострадавших нет, отметил Хинштейн.

Как сообщалось, в результате атак в Рыльском районе была повреждена ЛЭП. Энергоснабжение было нарушено в ряде приграничных районов. По информации главы региона, в настоящее время подача электричества восстановлена.

Минобороны утром сообщило, что в течение ночи были уничтожены 20 украинских беспилотников, один из них - над Московским регионом.

Накануне вечером сообщалось об уничтожении 13 украинских беспилотников над Брянской областью, Курской областью, Крымом и Черным морем.