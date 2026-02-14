Поиск

Астана и Москва продолжают согласование соглашений о строительстве АЭС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан и Россия продолжают процесс согласования проектов соглашений о строительстве атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщили "Интерфаксу" в Агентстве по атомной энергии Казахстана.

"В целях реализации проекта строительства АЭС по российским технологиям разработаны проекты межправительственных соглашений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией об основных принципах сотрудничества по проекту строительства АЭС и привлечению государственного экспортного кредита. В настоящее время проекты межправительственных соглашений находятся на стадии обсуждения и согласования с заинтересованными государственными органами двух стран", - говорится в ответе Агентства по атомной энергии на запрос "Интерфакс-Казахстан".

В ведомстве сообщили также, что в рамках стартовавших инженерно-изыскательных работ в Жамбылском районе Алматинской области "проведены геофизические исследования, пробурено 60 скважин, отобрано порядка 1000 проб грунта и воды для лабораторных исследований, завершены гидрогеологические исследования".

"В настоящее время продолжается годовой цикл наблюдения за аэрометереологическими, гидрологическими и другими условиями потенциальных площадок", - отметили в Агентстве.

Как сообщалось, в Казахстане планируется построить несколько АЭС. Первую построит "Росатом", строительство станции займет ориентировочно 11 лет и может быть завершено в 2035-2036 годах. Исследовательские работы близ поселка Улкен на Балхаше стартовали 8 августа 2025 года.

Казахстан АЭС Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Около сотни жилых домов остаются без тепла в иркутском Бодайбо

В результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека

Что произошло за день: пятница, 13 февраля

Росморречфлот получит 5,8 млрд рублей на локализацию последствий разлива мазута в Черном море

Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

 Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

 ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

В России годовая инфляция в январе ускорилась до 6%

Пользователи пожаловались на сбои в работе ИТ-систем "Почты России"

ЦБ сообщил о росте объема хищений мошенников в 2025 году до 29,3 млрд рублей

Суд в Москве арестовал замглавы Челябинской области Андрея Фалейчика
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 58 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8399 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });