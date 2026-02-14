Астана и Москва продолжают согласование соглашений о строительстве АЭС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан и Россия продолжают процесс согласования проектов соглашений о строительстве атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщили "Интерфаксу" в Агентстве по атомной энергии Казахстана.

"В целях реализации проекта строительства АЭС по российским технологиям разработаны проекты межправительственных соглашений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией об основных принципах сотрудничества по проекту строительства АЭС и привлечению государственного экспортного кредита. В настоящее время проекты межправительственных соглашений находятся на стадии обсуждения и согласования с заинтересованными государственными органами двух стран", - говорится в ответе Агентства по атомной энергии на запрос "Интерфакс-Казахстан".

В ведомстве сообщили также, что в рамках стартовавших инженерно-изыскательных работ в Жамбылском районе Алматинской области "проведены геофизические исследования, пробурено 60 скважин, отобрано порядка 1000 проб грунта и воды для лабораторных исследований, завершены гидрогеологические исследования".

"В настоящее время продолжается годовой цикл наблюдения за аэрометереологическими, гидрологическими и другими условиями потенциальных площадок", - отметили в Агентстве.

Как сообщалось, в Казахстане планируется построить несколько АЭС. Первую построит "Росатом", строительство станции займет ориентировочно 11 лет и может быть завершено в 2035-2036 годах. Исследовательские работы близ поселка Улкен на Балхаше стартовали 8 августа 2025 года.