Житель брянского села погиб при атаке дронов ВСУ на автомобиль

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об одном погибшем при ударе дронов-камикадзе на гражданский автомобиль в Стародубском районе.

"(ВСУ) нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Азаровка Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Губернатор добавил, что семье будет оказана вся необходимая материальная помощь.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщало, что в течение ночи над Брянской областью был уничтожен один дрон ВСУ.

Брянская область Александр Богомаз
