Военные РФ нанесли удары по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре Украины, базе ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - заявили в ведомстве в субботу.

Отмечается, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 154 районах.