Минобороны сообщило об улучшении позиций войск РФ на ряде направлений в зоне СВО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Север" и "Южная" улучшили положение в зоне СВО, группировки "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, заявили в Минобороны России в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировки войск "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, "Южная" улучшила положение по переднему краю.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказали в министерстве.

В течение суток группировка нанесла удары по пяти бригадам и четырем полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, потери украинской армии составили: более 415 военнослужащих, 14 боевых бронемашин, 22 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны.

По информации министерства, группировка "Север" нанесла поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах трех населенных пунктов Сумской области.

"В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Приколотное Харьковской области", - сказано в сообщении.

Военные заявили, что потери ВСУ за сутки составили: до 190 военнослужащих, две боевые бронемашины, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.

В ведомстве сообщили, что подразделения группировки "Запад" нанесли удары по четырем украинским бригадам в ДНР и Харьковской области, потери ВСУ за сутки составили: более 160 военных, четыре боевые бронемашины, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

"Южная" группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах шести населенных пунктов ДНР, говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери украинских подразделений в зоне ответственности группировки составили: до 155 военнослужащих, два бронетранспортера Spartan, пять бронеавтомобилей, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.

Группировка войск "Центр" в течение суток нанесла удары по 11 бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, потери армии Украины составили: свыше 280 военных, пять боевых бронемашин, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Веселянка, Юльевка, Григоровка и Новоалександровка Запорожской области", - сказано в его сообщении.

По информации министерства, за сутки потери ВСУ составили: до 30 военнослужащих, 20 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
